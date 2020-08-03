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  3. 03 Ağustos 2020 12:06

Ayasofya bayramın son gününde de dolup taştı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Ayasofya bayramın son gününde de dolup taştı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

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Ayasofya bayramın son gününde de dolup taştı

Türkiye ve yurt dışından gelen vatandaşlar sabah namazını da Ayasofya'da kıldı. Sosyal mesafeye uyularak cami içinde ve avlusunda saf tutuldu.

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Ayasofya bayramın son gününde de dolup taştı

Ayasofya içine cami olduktan sonra ilk kez gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında hayran kaldılar.

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Ayasofya bayramın son gününde de dolup taştı

Cami içinde kayıt edilen görüntüler Ayasofya'nın tüm heybetini gözler önüne serdi.

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