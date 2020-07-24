Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

