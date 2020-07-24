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AYASOFYA CAMİİ'NDE TARİHİ GÜN - CANLI YAYIN
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  3. 24 Temmuz 2020 13:01

Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

Ayasofya Camii bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak. Vatandaşlar camiye alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, caminin içinden fotoğraf paylaştı.

Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

Açılış öncesi Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı gerçekleştirildi.

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Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar da geldi.

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Ayasofya Camii'nin içinden fotoğraflar

Vatandaşlar, saat 10:00 itibariyle güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii içine alınmaya başlandı.

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