Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Ayşe Alkan, "Ayasofya bizim, Ayasofya İslam'ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk. Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, 'muhakka burada olmalıyım' dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti" dedi.



