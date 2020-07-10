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  3. 10 Temmuz 2020 17:10

Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor.

Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Ayasofya önüne ellerinde Türk bayrağı ile gelenler dua etti.

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Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Ayşe Alkan, "Ayasofya bizim, Ayasofya İslam'ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece   ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum.  Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk. Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, 'muhakka burada olmalıyım' dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti" dedi. 

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Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Kalabalık her geçen dakika artıyor.

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Ayasofya önünde toplanmalar başladı

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