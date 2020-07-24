Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz için hazırlıklar tamamlandı. Ayasofya Camisinin tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle birlikte son hazırlıkları inceledi. Bu arada tarihi gün için müezzinler de ses denemesi yaptı, el dokuması halılar serildi.
Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Tarihi anlar için hazırlık süreci son ana kadar devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti, hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Ayasofya'ya asılan cami tabelasını inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte "Ayasofya i kebir cami i şerifi" tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan bu fotoğraf karesini "86 yıllık hasret inşallah yarın sona eriyor" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.