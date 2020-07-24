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  3. 24 Temmuz 2020 08:00

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz için hazırlıklar tamamlandı. Ayasofya Camisinin tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle birlikte son hazırlıkları inceledi. Bu arada tarihi gün için müezzinler de ses denemesi yaptı, el dokuması halılar serildi.

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Tarihi anlar için hazırlık süreci son ana kadar devam ediyor.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti, hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Ayasofya'ya asılan cami tabelasını inceledi.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte "Ayasofya i kebir cami i şerifi" tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan bu fotoğraf karesini "86 yıllık hasret inşallah yarın sona eriyor" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Bu karede fresklerin nasıl bir perdeleme sistemiyle kapatıldığı da ilk kez görülmüş oldu.

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