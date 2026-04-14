Ayasofya'da alçak provokasyon: İki Yunan turist Bizans bayrağı açtı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne giren iki Yunan turist, Bizans bayrağını açarak fotoğraf çektirdi. Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" ifadesinin yer aldığı belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.
İstanbul’un simge yapısı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Yunanistan’dan gelen bir grubun çirkin provokasyonuna sahne oldu. Edinilen bilgilere göre; 9 Nisan günü saat 15.00 sularında camiye giriş yapan 5 kişilik turist kafilesi, güvenlik kapılarından geçtikten sonra ibadethanenin üst katında bulunan ziyaretçi bölümüne geçti.
Aysofya'da Bizans bayrağı açtılar
NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ziyaret sırasında 35 yaşındaki M.M., montunun içine gizlediği çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkartarak poz verdi. Fotoğraf çekiminin ardından bayrağı yanındaki 42 yaşındaki K.M.'ye teslim etti. İkinci şüphelinin de benzer şekilde fotoğraf çektirmesinin ardından, durumu fark eden güvenlik güçleri anında müdahalede bulundu.
"Ya Ortodoks ol ya da öl"
Polis ekiplerince el konulan bayrak üzerinde yapılan incelemede, "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu tespit edildi.
Tutuklandılar
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.