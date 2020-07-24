Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!
Dünyanın gözü bugün İstanbul'a çevrildi. Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi gördü.
Kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor.
Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazının yarattığı yankı dünya basınındaki manşetlerde de yer buldu.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.