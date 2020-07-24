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AYASOFYA CAMİİ'NDE TARİHİ GÜN - CANLI YAYIN
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  3. 24 Temmuz 2020 12:44

Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!

Dünyanın gözü bugün İstanbul'a çevrildi. Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi gördü.

Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!

Kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor.

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Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!

Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazının yarattığı yankı dünya basınındaki manşetlerde de yer buldu.

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Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.

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Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında!

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için sabahın ilk ışıklarından beri bölgeye akın ediyor.

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