Ayasofya'da şoke eden olay! Kırık taşın arkasından öyle bir şey çıktı ki...
Geçen yıl ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde şoke eden bir olay yaşandı. Cami avlusundaki mermer bölümün yanında bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, kırık taşı alıp arkasını kontrol edince gözlerine inanamadı.
Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Taşı yerine oturtmak için harekete geçen cemaat, taşın altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.
RULO HALİNDE 5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI
5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Geçtiğimiz aylarda yaşanan anlarda, taşı yerine oturtmak isteyen cemaatten biri, taşın arkasında poşete sarılı halde parşömen olduğunu gördü. Şüpheli bulunan malzemelerle ilgili durum hemen Ayasofya Camisi'ndeki turizm polislerine bildirildi. Polis inceleme başlattı.
Sabah