Ayasofya'da yeni dönem: Turistik ziyaretler başladı
Ayasofya'da bugün itibariyle galeri katı ziyarete açıldı. Tarihi camiye ibadet için gelenler ile gezi amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Yabancı turistlerden 25 euro ücret alınmaya başlandı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin galeri katı ziyarete açıldı. Tarihi camiye ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Tarihi yapıya turistlik amaçla gelen yabancılar giriş ücreti olarak 25 euro ödeyerek içeriye giriyor.
15 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadete gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı.
İbadet amaçlı ziyaretler için cami girişi ücretsiz olarak devam ederken, turistik amaçlı ziyaretler için giriş ücreti 25 euro olarak belirlendi.
Giriş ücreti, III. Ahmet Çeşmesi'nin karşısında bulunan gişeden ödenecek. Ziyaretçiler, restorasyon çalışmalarına başlanılan II. Beyazıt Minaresi yanından geçici, koruyucu tünel içerisinden galeri katına alınacak.