Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyon projesi kapsamında tarihi caminin Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II. Bayezid Minaresi'nin en üst bölümünden, alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulmuştu.