Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi
Ayasofya-i Kebir Cami restorasyonunda daha önce çatlak olduğu tespit edilen II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyon projesi kapsamında tarihi caminin Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II. Bayezid Minaresi'nin en üst bölümünden, alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulmuştu.
Çalışmalar sırasında, II.Bayezid Minaresi'nde bir çatlağa rastlanmış, bilim kurulunun incelemeleri doğrultusunda minarenin söküm işleminin gerçekleştirileceği ve gerekli onarımlar yapılarak restorasyonun süreceği bilgisi verilmişti.
Proje çerçevesinde II.Bayezid Minaresi'nde yaklaşık iki haftadır devam eden çalışmalarla alemin yerinden kaldırıldığı, külahın ise söküm işleminin başladığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çalışmayla ilgili bilgi verildi.