Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı. Sultanahmet'teki kalabalığın ardından geriye çöp yığını kaldı.
Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanahmet meydanı da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin kişinin katılım gösterdiğini açıkladı.
Cuma namazı sırasında camiye giremeyen vatandaşların Sultanahmet meydanındaki ATM'lerin üzerinde bile namaz kıldığı görülmüştü.