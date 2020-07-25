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  3. 25 Temmuz 2020 10:50

Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı. Sultanahmet'teki kalabalığın ardından geriye çöp yığını kaldı.

Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı dün kılındı.

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Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanahmet meydanı da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin kişinin katılım gösterdiğini açıkladı.

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Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı

Cuma namazı sırasında camiye giremeyen vatandaşların Sultanahmet meydanındaki ATM'lerin üzerinde bile namaz kıldığı görülmüştü.

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Ayasofya'nın açılışının ardından geriye çöp dağı kaldı

Ancak utandıran görüntüler sabah olunca ortaya çıktı. Tarihi anların yaşandığı günün ardından geriye çöp yığını kaldı.

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