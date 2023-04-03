Ayasofya'nın kapısı koruma altına alındı
Ayasofya Camii'nin ''imparator kapısı'' olarak bilinen ahşap kapısı, geçen yıl ziyaretçiler tarafından tahrip edilmişti. Kapının cam bölme ile koruma altına alındığı görüldü.
Ayasofya Camii'nin 'imparator kapısı' olarak bilinen ahşap kapısı, herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alındı.
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İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'nda geçtiğimiz yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuş, daha sonra onarılmıştı.
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İmparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındığı görüldü.
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