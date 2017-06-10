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  3. 10 Haziran 2017 10:50

Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Aybüke öğretmen arkadaşına “Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, yada bana bir şey olursa onlar ne yapar. Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok” cümlelerini yazdı.

Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti.

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Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı.

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Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti.

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Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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