Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!

Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.