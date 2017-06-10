Aybüke Yalçın'ın, arkadaşıyla yazışmasında yürek yakan detay!
Aybüke öğretmen arkadaşına “Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, yada bana bir şey olursa onlar ne yapar. Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok” cümlelerini yazdı.
Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti.
Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı.
Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti.