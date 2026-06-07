Ayda 240 bin lira kazandırıyor! ''Soyucu'' ustalarının zorlu mesaisi başladı
Türkiye'nin enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat sezonu açıldı. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa tarlalarından toplanan enginarları sofraya hazırlayan 'soyucu' ustaları, günde bin adet ürün temizleyerek ayda 240 bin liraya kadar gelir elde ediyor.
Türkiye'nin tarımsal üretimdeki en önemli merkezlerinden biri olan Bursa'da, enginar hasadı başladı. Kentin bereketli tarlalarından toplanan enginarların tüketiciyle buluşmadan önceki en kritik durağı ise, sayılarının az olmasıyla bilinen ve ciddi bir el becerisi gerektiren "enginar soyucu" ustaları oluyor. Enginar soyucular, yoğun mesailerinin karşılığında yüksek gelirler elde ediyor.
Günde 1000 Enginar, Ayda 240 Bin TL'lik Kazanç
Normal şartlarda pazarcılık yapan ancak 3 ay süren sezonun açılmasıyla birlikte tamamen enginar soyumuna yönelen ustalar, ciddi bir kazanç kapısı aralıyor. Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde 10 yıldır bu mesleği icra eden 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, işin ekonomik boyutunu şu sözlerle özetliyor:
"Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor"
Her Enginar İçin 40 Bilek Hareketi: Göründüğünden Çok Daha Zor
Dışarıdan bakıldığında pratik ve kolay gibi görünen enginar temizleme işlemi, aslında büyük bir fiziksel efor ve ustalık gerektiriyor. Bıçakla yapılan kesimlerin son derece hassas olduğunu vurgulayan Nizamsever, "İşini bilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Aralıksız 3 ay boyunca her gün bu tempoda çalışıyoruz" diyerek mesleğin zorluklarına dikkat çekiyor.
Bursa Enginar Üretiminde Türkiye İkincisi
Bursa genelindeki üretim kapasitesi ise kenti Türkiye'de zirveye ortak ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor. Kentteki enginar üretimi yoğun olarak; Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak gerçekleştiriliyor.