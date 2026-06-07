Ayda 240 bin lira kazandırıyor! ''Soyucu'' ustalarının zorlu mesaisi başladı

Her Enginar İçin 40 Bilek Hareketi: Göründüğünden Çok Daha Zor

Dışarıdan bakıldığında pratik ve kolay gibi görünen enginar temizleme işlemi, aslında büyük bir fiziksel efor ve ustalık gerektiriyor. Bıçakla yapılan kesimlerin son derece hassas olduğunu vurgulayan Nizamsever, "İşini bilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Aralıksız 3 ay boyunca her gün bu tempoda çalışıyoruz" diyerek mesleğin zorluklarına dikkat çekiyor.