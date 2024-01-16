Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı
Aydın ve Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Kaynak: DHA
Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İncirliova ilçesinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu.
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Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı.
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Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti.
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