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Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı

Aydın ve Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kaynak: DHA
Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı - Resim: 1

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İncirliova ilçesinde cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldu. 

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Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı - Resim: 2

Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı. 

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Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı - Resim: 3

Sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, uzun araç kuyrukları oluştu. 

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Aydın ve Balıkesir'i sağanak vurdu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı - Resim: 4

Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti.

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