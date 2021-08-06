Aydın'da alevler evlere doğru ilerliyor

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova’daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı. Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kaplarken, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ettiği, bazı evlere de alevlerin sıçradığı öğrenildi.