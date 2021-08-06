Aydın'da alevler evlere doğru ilerliyor
Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova’da yangın nedeniyle 4 mahalle tehdit altında bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla mahalleye ilerleyişini sürdürüyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova’daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı. Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kaplarken, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ettiği, bazı evlere de alevlerin sıçradığı öğrenildi.
Bölgede, 3 helikopter de yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da iş makineleri, kazma ve kürekleriyle destek veriyor. Yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ve Altınabat mahalleleri tahliye edildi.
Öte yandan yanan saha üzerinde bulunan TEİAŞ’a ait Yatağan İzmir Yüksek Gerilim Hattı’nın da tehdit altında olduğu açıklandı.
Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da evleri tahliye edilen vatandaşlara yardım etti.