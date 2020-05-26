Aydın’da iki farklı bölgede orman yangını çıktı

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 11 arazöz ve 1 helikopterle yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. 50 işçinin yanı sıra itfaiye ekipleri de her iki bölgeye giderek çalışmalarına katıldı.