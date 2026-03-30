Aydın'da mucize kurtuluş: Dal parçasına tutunarak hayatta kaldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan bir kişi, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı. Olay, Nazilli ilçesi Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla köprü altından geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.H., aniden yükselen su seviyesinde mahsur kaldı. Kısa sürede etkisini artıran akıntıya direnemeyen araç, sürücüsüyle birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.