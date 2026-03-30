Ayın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçmenlerin tercih değişimi oranlara yansıdı
Türkiye siyasetinde Mart 2026 rüzgarları, seçmenin sandıktan ziyade cüzdana baktığını ve siyaset kurumuna karşı mesafeli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Asal Araştırma tarafından yayınlanan son anket verileri, hayat pahalılığının toplumun %58.2'si için bir numaralı dert olduğunu tescillerken, çözüm adresi noktasında çarpıcı bir "güven boşluğu"na işaret etti. Ankette ayrıca olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi durumunda seçmenlerin tercihleri de soruldu...
Asal Araştırma, Mart ayının son anketinin sonuçlarını yayınladı. ASAL'ın anketinde katılımcılara, "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı ?", "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" ve "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" soruları soruldu...
ASAL'ın 9-16 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekiciydi.
Anket sonuçlarına bakıldığında seçmen, ekonominin yarattığı tahribat konusunda hemfikir ancak siyasi partilerin bu yangını söndürebileceğine dair inancı oldukça zayıf.
Özellikle Türkiye'nin en büyük sorunu ve bu sorunun hangi parti tarafından çözüleceğine dair yapılan anketin sonuçlarına bakıldığında "Hiçbiri" seçeneğinin %37 ile tüm partileri geride bırakması, Türk siyasetinde bir "temsiliyet ve güven krizi" yaşandığının en somut göstergesi oldu.