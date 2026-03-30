Ayın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçmenlerin tercih değişimi oranlara yansıdı

Özellikle Türkiye'nin en büyük sorunu ve bu sorunun hangi parti tarafından çözüleceğine dair yapılan anketin sonuçlarına bakıldığında "Hiçbiri" seçeneğinin %37 ile tüm partileri geride bırakması, Türk siyasetinde bir "temsiliyet ve güven krizi" yaşandığının en somut göstergesi oldu.