  4. Aylin öğretmen tren istasyonunda başından vurularak öldürüldü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Aylin .D.'yi tren istasyonunda tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Kaynak: DHA/İHA
Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'ndeki TCDD'ye ait Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. E.D., boşanma aşamasında olduğu eşi Aylin D.'yi tabancayla başından vurdu. Aylin D. ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin D., kurtarılamadı. 

Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Aylin D.’nin Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, İstanbul'da yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. 

