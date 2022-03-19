AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar

PARTİ ÜYESİ OLDUĞU İÇİN MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

Ancak hakkında hemen bir soruşturma daha açıldı. Siyasi parti üyesi olmakla suçlandı ve görevinden yine uzaklaştırıldı. Soruşturma sonunda 2009 yılında bir kez daha memuriyetten çıkarıldı.