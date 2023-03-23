AYM'den Yassıada kararı: ''Anayasa'ya aykırıdır!''
Anayasa Mahkemesi, Danıştay'ın başvurusu üzerine Yassıada'da tartışılan o kuralı tam 10 yıl sonra iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, AK Parti’nin Yassıada’da “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” projesi için kanuna 2013 yılında eklediği maddeyi iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, iptal kararını Danıştay Altıncı Dairesi’nin itirazı üzerine verdi.
Danıştay Altıncı Dairesi başvuru kararında, Kıyı Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere tüm imar mevzuatının planlama faaliyetleriyle ilgili olarak öngördüğü kısıtlayıcı hükümlerin ve usulün amacının kamu yararı olduğunu vurguladı.
Kararda, itiraz konusu kural uyarınca hazırlanan proje ve planların, kişilerin Yassıada kıyılarından serbestçe yararlanması hakkını ortadan kaldıracağı, kamu yararına aykırı şekilde yapılar inşa edilebileceği, kanunun öngördüğü kısıtlayıcı hükümleri ve usulü de etkisiz kılacağı kaydedildi.
Ayrıca Yassıada’da yapılacak imar düzenlemelerinin ve uygulamalarının imar mevzuatına uygun olma şartının ortadan kaldırılması suretiyle kurala konu uygulama ve düzenlemelerin mevzuata uygunluğunun idari kurullarca denetiminin imkansız kılınacağı ve bu itibarla imar hukukunda denetimsiz bir alanın oluşacağı, bu durumun ise devletin bu konudaki gözetim ve denetim görevini yerine getirmesine engel oluşturacağı belirtildi. Buna göre kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu açıklandı.