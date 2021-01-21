Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Emine Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı’nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi.



