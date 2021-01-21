  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ocak 2021 15:18

Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Trabzon’da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ime eşi Kâtibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

1/ 5
Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak’ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi’nde toprağa verildi.

2/ 5
Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Emine Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı’nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi.

3/ 5
Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle’de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM