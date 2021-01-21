Aynı aileden 3 kişi bir hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Trabzon’da emekli öğretmen Kamil Açıcı (78) ile eşi Kâtibe Açıcı (79) ve ablası Emine Şişman (90) bir hafta içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ime eşi Kâtibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak’ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi’nde toprağa verildi.
Emine Şişman’ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı’nın eşi Kâtibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi.