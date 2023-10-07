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  4. Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı

Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı

Bursa'da aynı evi 2 kez soymayı başaran hırsız, 3'üncü kez geldiği evde ev sahipleri tarafından yakalandı.

Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı - Resim: 1

Bursa'da aynı evi iki defa soyan hırsız, üçüncü defa gittiğinde ev sakinleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız mahalleli tarafından polise teslim edildi.

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Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Daha önce aynı evi iki defa soyan hırsız, üçüncü defa yine aynı evi soymaya gitti. 

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Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı - Resim: 3

Evde hırsızı bekleyen aile ise hırsızı gördüğü andan itibaren kovalamaya başladı.

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Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı - Resim: 4

Sokağa kaçan hırsızın peşine hem ev halkı hem de mahalleli takıldı. Kovalamacanın ardından yakalanan hırsız, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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