Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm

İHA'nın haberine göre hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.