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  4. Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm

Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm

Antalya’da 3 gün önce bir erkek cesedinin bulunduğu sitenin duvarının dibinde 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi daha bulundu.

Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm - Resim: 1

Olay, saat 10.15 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 sokak üzerinde bulunan sitenin duvarının dibinde yaşandı.

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Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm - Resim: 2

İHA'nın haberine göre hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm - Resim: 3

Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı.Diğer taraftan aynı mahallede 3 gün önce de aynı yaşlarda erkek şahsın boş arazide cesedi bulunmuştu.

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Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm - Resim: 4

Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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