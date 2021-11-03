Aynı kombini paylaştılar: Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark

Meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yakın arkadaşları ve Bensu Soral ile ABD'de tatil yaptı.

New York'un altını üstüne getiren iki oyuncu, Maison Ju marka kıyafetlerle gökdelenlerin arasında birbirlerine pozlar verdi. Sonra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.