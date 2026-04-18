Aynı noktada ikinci heyelan şoku: Trafik durduruldu

Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi yola sürüklenirken, ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yola savrulan toprak ve çamur birikintilerini temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.