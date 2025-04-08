Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı
Diyarbakır'da daha önce 75 kez ambulansa saldırdığı tespit edilen 30 yaşındaki şüpheli bir ambulansa daha kaldırım taşıyla saldırdı...
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin acil girişinde meydana geldi.
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İddiaya göre zihinsel engelli R.B., Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, dönüşü sırasında kaldırım taşıyla saldırdı.
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Ambulansta hasar oluşurken, sağlık ekiplerinin şikayeti üzerine R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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R.B.’nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel engelinin bulunduğu belirlendi.
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