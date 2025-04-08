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  4. Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı!

Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı

Diyarbakır'da daha önce 75 kez ambulansa saldırdığı tespit edilen 30 yaşındaki şüpheli bir ambulansa daha kaldırım taşıyla saldırdı...

Kaynak: DHA
Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin acil girişinde meydana geldi.

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Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı - Resim: 2

İddiaya göre zihinsel engelli R.B., Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, dönüşü sırasında kaldırım taşıyla saldırdı.

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Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı - Resim: 3

Ambulansta hasar oluşurken, sağlık ekiplerinin şikayeti üzerine R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Aynı şüpheli ambulansa 76'ncı kez taşla saldırdı - Resim: 4

R.B.’nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel engelinin bulunduğu belirlendi.

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