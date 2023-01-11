Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi

Çorum'da bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir K. ismindeki zanlı ile yardım ettiği iddia edilen Şükrü G. 2'inci kez hakim karşısına çıktı. DHA’nın haberine göre; olay, 7 Ocak 2022’de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinin altına, iddiaya göre, düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun D., polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar, incelenmek için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.