Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı

N.K.’nin konuşma talebini reddetmesi üzerine F.A., “Bu kadar vicdansız olma” diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı. N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli F.A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.