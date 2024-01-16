  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı

Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı

Adana'da bir kişi, kendisinden ayrılan ve konuşmaya ikna edemediği sevgilisine trafikte hayatının kabusunu yaşattı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı - Resim: 1

Adana'da F.A. (41), ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.’yi (40) konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan, ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” diyen F.A., hakkında uzaklaştırma kararı verilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1 / 5
Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı - Resim: 2

Olay, 9 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi’nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi F.A.’dan ayrılma kararı aldı. N.K.’yi ikna edemeyen F.A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti.

2 / 5
Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı - Resim: 3

 N.K.’nin konuşma talebini reddetmesi üzerine F.A., “Bu kadar vicdansız olma” diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı. N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli F.A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

3 / 5
Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı - Resim: 4

Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nın şikayetçi olduğu F.A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dedi.

4 / 5