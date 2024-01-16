Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında kabusu yaşattı
Adana'da bir kişi, kendisinden ayrılan ve konuşmaya ikna edemediği sevgilisine trafikte hayatının kabusunu yaşattı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana'da F.A. (41), ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.’yi (40) konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan, ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” diyen F.A., hakkında uzaklaştırma kararı verilip, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay, 9 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi’nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi F.A.’dan ayrılma kararı aldı. N.K.’yi ikna edemeyen F.A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti.
N.K.’nin konuşma talebini reddetmesi üzerine F.A., “Bu kadar vicdansız olma” diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı. N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli F.A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nın şikayetçi olduğu F.A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dedi.