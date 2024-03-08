Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor

“Seneler önce kahve çalıştırıyorum. Kahve çalıştırırken şoföre vermiştik arabayı şoförün az para getirmesinden dolayı kendim el atmıştım. O dönem kahvehanede işletiyordum. Hem kahvecilik hem taksiciye yapmıştım. Şimdi hem taksicilik hem beraberliği yapıyorum bir arada yürütüyorum. Seneler önce bayan kuaförlüğü yaptım. Senelerce bayan kuaförlüğü yaptım, şimdi de erkek saçına da el atalım diye düşündüm ve başardım. Çevremdekiler, takdir ediyorlar, ‘abla iyi ki tanıdık seni, iyi ki taksicisisiniz biz size çok özeniyorum’ diyenler oluyor. Hatta durağına gelip, ‘senin arabanda çalışabilir miyim?’ diyenler oluyor. Biz ailece çalışıyoruz. Ben arabamı alamıyorum şoför çünkü torunlarımla beraber çalışıyorum. Sabah çıkıyorum taksiye çıkıyorum öğlene kadar öğleden sonra da dükkânımda müşterim geldiği zaman saç kesiyorum, sakal kesiyorum öyle zaman geçiyor.”