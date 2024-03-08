Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor
Eskişehir'de yaşayan Ayşen Şentürk, sabahları taksicilik yaparken öğleden sonra ise direksiyonu bırakıp makası eline alarak erkek kuaförlüğü yapıyor.
Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve “Şoför Nebahat” olarak anılan 60 yaşındaki Ayşen Şentürk, azmi ve çalışma hırsı ile örnek oluyor. Geçmişte kahvehane işletmeciliği ve kadın kuaförlüğü yapan Şentürk, taksicilik yapması ile tanınmıştı. Son zamanlarda ise sabah taksicilik yapan Eskişehir’in Şoför Nebahat’ı, öğleden sonra da erkek kuaförlüğü yapıyor.
Adeta yorulmak bilemeyen kadın, direksiyonu bırakıp makası eline alıyor. Çalışma hayatında bulunmaktan oldukça mutlu olan Şentürk, diğer kadınları da cesaretlendirip iş sahibi yapıyor.
“Seneler önce kahve çalıştırıyorum. Kahve çalıştırırken şoföre vermiştik arabayı şoförün az para getirmesinden dolayı kendim el atmıştım. O dönem kahvehanede işletiyordum. Hem kahvecilik hem taksiciye yapmıştım. Şimdi hem taksicilik hem beraberliği yapıyorum bir arada yürütüyorum. Seneler önce bayan kuaförlüğü yaptım. Senelerce bayan kuaförlüğü yaptım, şimdi de erkek saçına da el atalım diye düşündüm ve başardım. Çevremdekiler, takdir ediyorlar, ‘abla iyi ki tanıdık seni, iyi ki taksicisisiniz biz size çok özeniyorum’ diyenler oluyor. Hatta durağına gelip, ‘senin arabanda çalışabilir miyim?’ diyenler oluyor. Biz ailece çalışıyoruz. Ben arabamı alamıyorum şoför çünkü torunlarımla beraber çalışıyorum. Sabah çıkıyorum taksiye çıkıyorum öğlene kadar öğleden sonra da dükkânımda müşterim geldiği zaman saç kesiyorum, sakal kesiyorum öyle zaman geçiyor.”