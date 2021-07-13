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Ayvalık bayram tatilinde dolup taşacak

Kuzey Ege'nin gözde tatil beldesi Ayvalık'ta bayram tatili nedeniyle yoğunluk bekleniyor. Tesislerin neredeyse tamamen dolduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe nüfusunun 8-9 kat artmasını beklediklerini söyledi.

Kuzey Ege’nin gözde tatil yöresi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Kurban Bayramı tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor.

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Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.

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Şeytan Sofrası, koyları, plajları ve tarihi taş evleri ile ünlü ilçe, bayram tatilinde Covid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminden itibaren başladıklarını söyledi.

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