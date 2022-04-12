Ayvalık-Midilli seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında pandemi nedeniyle ara verilen feribot seferleri yeniden başladı.
Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Ayvalık-Midilli feribot seferleri yeniden başladı.
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İlçede yaklaşık 35 kişilik Türk turist kafilesi, 25 ay sonra tekrar açılan Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçti.
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Yolculardan eski Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot seferlerinin hem ilçe hem de Midilli için çok önemli olduğunu söyledi.
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Deniz hudut kapısının bir daha kapanmamasını temenni eden Kantarcı, "Bu seferlerin devamının geleceğini zannediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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