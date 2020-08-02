Türkiye ile Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına ulaşan ordu birliklerinin koordineli faaliyet göstermesi ve savaşa hazırlık durumuna getirilmesi için ilgili görevler icra edildi. Çok sayıda tank ve zırhlı aracın yer aldığı tatbikatta savaş uçak ve helikopterleri de uçuşlar gerçekleştirdi.