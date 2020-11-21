Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!
Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.
Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.
Uluslararası medya Azerbaycan tanklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi, böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Ağdam'ın kurtarılmasını kutladı, bazıları Ermenistan'a göndermelerde bulanan pankartlar taşıdı.