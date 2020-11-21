  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2020 15:40

Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.

Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan Ağdam'dan çekilirken, zafer kazanan Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle bölgeye girdi.

1/ 28
Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!

Uluslararası medya Azerbaycan tanklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi, böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu.

2/ 28
Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ise yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla Ağdam'ın kurtarılmasını kutladı, bazıları Ermenistan'a göndermelerde bulanan pankartlar taşıdı.

3/ 28
Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da!

Ağdam'a giden yolların mayınlardan temizlendiğini bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kentin simgesi Cuma Camii'ne bayrak çekildiğini açıkladı.

4/ 28
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM