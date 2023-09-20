Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada
Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.
Azerbaycan ordusu, Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.
DHA ve İHA'nın haberlerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır” denildi.
Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, “Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ’da başlatılan operasyon kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu.