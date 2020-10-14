Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Azerbaycan'ın Terter kenti Düğerli köyündeki okula Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonucunda 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı.
Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.
Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü. Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı