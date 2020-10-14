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  3. 14 Ekim 2020 19:03

Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Azerbaycan'ın Terter kenti Düğerli köyündeki okula Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonucunda 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı.

Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik Ermenistan’ın saldırısı devam ediyor.

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Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü. Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı

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Azerbaycan’da köy okuluna alçak saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

GAZETECİLER HEDEF OLDU
Bombalanan okulu görüntülemek için giden Azerbaycan televizyon kanalı AZTV çalışanları da büyük tehlike atlattı.

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