Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu
Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kazanarak tarihi bir zafer elde eden Azerbaycan lideri İlham Aliyev, First Lady Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte bu kez Şuşa'yi ziyaret etti.
Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kazanarak tarihi bir zafer elde eden Azerbaycan lideri İlham Aliyev, First Lady Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte bu kez Şuşa'yi ziyaret etti.
Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, 11 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki zirvede Rus lider Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyanla buluşup yeni bir anlaşmaya imza attı.
Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonuçlanan savaşı bitiren 9 Kasım ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez bir araya gelen Aliyev ve Paşinyan, el sıkışmadı.