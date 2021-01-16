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  3. 16 Ocak 2021 12:31

Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu

Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kazanarak tarihi bir zafer elde eden Azerbaycan lideri İlham Aliyev, First Lady Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte bu kez Şuşa'yi ziyaret etti.

Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu

Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kazanarak tarihi bir zafer elde eden Azerbaycan lideri İlham Aliyev, First Lady Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte bu kez Şuşa'yi ziyaret etti.

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Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, 11 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki zirvede Rus lider Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyanla buluşup yeni bir anlaşmaya imza attı.

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Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu

Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonuçlanan savaşı bitiren 9 Kasım ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez bir araya gelen Aliyev ve Paşinyan, el sıkışmadı.

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Azerbaycan'ın hayali gerçek oldu

Moskova zirvesinde imzalanan bildiriyle, Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye doğrudan bağlayacak demiryolu hattının haritası da ortaya çıktı.

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