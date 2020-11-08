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  3. 08 Kasım 2020 23:35

Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Zengilan ilinde yer alan Minjivan, Soltanlı, Şerifan, Muğanlı, Tiri, Memmedbeyli karakollarında görevli askeri personel tarafından düzenlenen törenle, Azerbaycan bayrağı göndere çekildi, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

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Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Askerlerin hep bir ağızdan söylediği marşın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler, karakolda görev yapmaya başladı.

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Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

"28 YIL 6 AY SONRA ŞUŞA'NIN İŞGALDEN KURTULMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ" Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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Azerbaycan'ın Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekildi

Sınırların tamamen işgalden kurtulmasını istediklerini kaydeden Afdandil, "Başkumandanımızın dediği gibi, bütün topraklarımız düşmandan azad olacaktır. Bu unutulmaz bir histir. Bulunmaz bir sevgidir. Bulunmaz bir sevinçtir. Şükürler olsun bu anı yaşatan başkumandanımıza ve Allah'ımıza." dedi.

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