Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın''
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar araçlarına atlayıp tatil yoluna çıkarken, Düzce'de elinde "bana iş çıkarmayın" pankartı ile trafikteki sürücüleri uyaran Azrail maskeli bir kişi dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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Düzce'de motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne V For Vendetta karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı.
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Bir tesis girişinde, trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giden Gür, sürücülere yaklaşıp üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.
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Kentte motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı.
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