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  3. 18 Temmuz 2019 15:19

Baba oğul vatan nöbetinde

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ederek ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Baba oğul vatan nöbetinde

Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali Sarıaslan, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı.

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Baba oğul vatan nöbetinde

Ülkenin birçok yerinde 27 yıldır görev yapan baba kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan da bir sene sonra, tek çocuğu oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.

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Baba oğul vatan nöbetinde

Baba Sarıaslan, talebi üzerine, oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığına atandı.

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Baba oğul vatan nöbetinde

Terörle mücadelenin en yoğun yapıldığı bölgede omuz omuza görev yapan baba ile oğlu, silah arkadaşlarıyla, Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen PKK'lılara göz açtırmıyor.

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