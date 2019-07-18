Baba oğul vatan nöbetinde
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ederek ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor.
Vatani görevini tamamladıktan sonra babası gibi asker olmak için sözleşmeli erliğe başvuran Mehmet Ali Sarıaslan, 2016'da ilk görev yeri Çukurca'ya atandı.
Ülkenin birçok yerinde 27 yıldır görev yapan baba kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan da bir sene sonra, tek çocuğu oğlunun yanında olmak için Gaziantep'ten Çukurca'ya gönüllü tayin talebinde bulundu.
Baba Sarıaslan, talebi üzerine, oğlunun görev yaptığı Irak sınırındaki 2093 rakımlı Şehit Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin Üs Bölgesi'nin bulunduğu dağın yamacındaki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığına atandı.