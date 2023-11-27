Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Büyük Ekonomik Kriz:

Baba Vanga'nın öngörülerine göre, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle büyük bir küresel ekonomik kriz yaşanacak. Bu, finansal tahminlere alışkın olan birçok kişi için endişe verici bir öngörü.