Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
"Balkanların Nostradamusu" olarak da bilenen ve kehanetlerinin yüzde 80'i doğru çıkan Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri ortaya çıktı.
Vladimir Putin'e Suikast Girişimi:
Rusya Devlet Başkanı'nın uluslararası arenada popüler olmaması, kendi ülkesinden bir suikast girişimiyle karşılaşacağı anlamına geliyor. Baba Vanga, Putin'in hayatına yönelik bir "girişim" öngördü, bu da Putin'in hayatta kalmasının ardında kahinin uyarısının olabileceğini düşündürüyor.
Avrupa'da Terör Saldırıları:
Baba Vanga, Avrupa'nın İslamcı radikallerin terör saldırılarına maruz kalacağını ve bir "büyük ülkenin" biyolojik silah testleri veya saldırılarına maruz kalacağını iddia ediyor. Ancak, saldırıların tam olarak nerede gerçekleşeceği belirsiz olduğundan, Vanga'nın tahminlerine inananlar tetikte olmalı.
Büyük Ekonomik Kriz:
Baba Vanga'nın öngörülerine göre, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle büyük bir küresel ekonomik kriz yaşanacak. Bu, finansal tahminlere alışkın olan birçok kişi için endişe verici bir öngörü.
Teknoloji Devrimi:
2024'te Baba Vanga'ya göre, kuantum bilişimle ilgili büyük bir atılım yaşanacak. Kuantum mekaniği yasalarından yararlanarak, bu teknoloji devrimi hayatın her alanına dokunacak ve ekonomik sorunlara çözüm getirebilecek.