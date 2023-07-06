Baba Vanga'nın 2024 yılı için öne çıkan 11 kehaneti
11 Eylül saldırısı, terör örgütü DEAŞ'in ortaya çıkışı ve Brexit'i öngören ''Kör Kahin'' lakaplı Baba Vanga, 2024 yılı için de pek çok kehanette bulundu.
Baba Vanga, geleceğe dair doğru tahminleriyle tanınan bir Bulgar kahindi. 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğdu ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybetti. Baba Vanga, körlüğüne rağmen, gelecekteki olayları tahmin etmek için inanılmaz bir yetenek geliştirdi.
Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle “Balkanların Nostradamus'u” olarak tanındı. DAEŞ’in yükselişi, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik 9/11 terör saldırıları ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu.
Bazılarının şüphelerine rağmen, Baba Vanga'nın kehanetlerinin çoğu doğru çıktı ve bir kahin olarak ünü yıllar geçtikçe artmaya devam etti. 1996'daki ölümünden sonra bile, tahminleri ve kehanetleri dünyanın dört bir yanındaki insanları etkilemeye devam ediyor ve pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor.
İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…
KUANTUM HESAPLAMADA İLERLEME
Baba Vanga'ya göre 2024 yılında kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacak.Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.
PUTİN’E SUİKAST GİRİŞİMİ VE AVRUPA'DA AŞIRILIK YANLISI SALDIRILAR
Kâhin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını ve Avrupa'daki aşırılık yanlılarının terör saldırılarının artacağını öngördü.