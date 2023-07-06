Baba Vanga'nın 2024 yılı için öne çıkan 11 kehaneti

Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle “Balkanların Nostradamus'u” olarak tanındı. DAEŞ’in yükselişi, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik 9/11 terör saldırıları ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu.

Bazılarının şüphelerine rağmen, Baba Vanga'nın kehanetlerinin çoğu doğru çıktı ve bir kahin olarak ünü yıllar geçtikçe artmaya devam etti. 1996'daki ölümünden sonra bile, tahminleri ve kehanetleri dünyanın dört bir yanındaki insanları etkilemeye devam ediyor ve pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor.

İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…