Babasına baltayla saldırıp, tarım ilacıyla intihar etti

Olay, gece saatlerinde Umurbey Mahallesi Balabanlı Yolu mevkisinde meydana geldi. S.Y. (46) ile babası Y.Y. (70) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., babasını başından balta ile vurup, ağır yaraladı. S.Y. ardından tarım ilacı içti. Ödemiş ilçe merkezindeki evlerinde olduğu ve bugün saat 08.00 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki bahçe evine giden H.Y., eşi ve oğlunu yerde hareketsiz bulunca komşularından yardım istedi.