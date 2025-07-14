Babasına baltayla saldırıp, tarım ilacıyla intihar etti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, babasını balta ile ağır yaraladıktan sonra tarım ilacı içerek yaşamına son verdi.
Olay, gece saatlerinde Umurbey Mahallesi Balabanlı Yolu mevkisinde meydana geldi. S.Y. (46) ile babası Y.Y. (70) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., babasını başından balta ile vurup, ağır yaraladı. S.Y. ardından tarım ilacı içti. Ödemiş ilçe merkezindeki evlerinde olduğu ve bugün saat 08.00 sıralarında Umurbey Mahallesi'ndeki bahçe evine giden H.Y., eşi ve oğlunu yerde hareketsiz bulunca komşularından yardım istedi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, S.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Y.Y., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Öte yandan S.Y.'nin psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)