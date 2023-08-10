Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü

Olay, dün saat öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan S.K. (30), babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.