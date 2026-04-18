Babasının hediyesi hayatını değiştirdi: Şimdi çiftliği var!
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İlknur Öktem, 15 yıl önce babasının hediye ettiği kuzuyla hayvancılığa adım attı. Kuzunun büyüyüp yavrulamasıyla ata mesleği olan hayvancılığa başlayan Öktem, zamanla 165 küçükbaştan oluşan bir çiftliğin sahibi oldu.
İzmir’in Tire ilçesine bağlı Kahrat Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki İlknur Öktem, 15 yıl önce babasından aldığı anlamlı bir hediyeyle hayatını değiştirdi. Oğlunun doğumu şerefine hediye edilen tek bir kuzuyu besleyerek hayvancılığa başlayan Öktem, bugün 165 küçükbaştan oluşan bir çiftliğin sahibi haline geldi.
Oğlunun doğumu vesilesiyle hediye edilen kuzuyla hayvancılığa başladığını dile getiren Öktem, "O kuzu sayesinde sürü çoğaldı, bu hale geldi. Koyunlar yaşam kaynağımız olmaya başladı. Kuzular çoğaldıkça temelli bu işi yapmaya heveslendik" dedi.
'HEDEFİMİZ 100 KOYUN'
Hayvancılığa başlamadan önce ev kadını olduğunu dile getiren Öktem, "2 çocuğum var, kızım 18, oğlum 15 yaşında. Oğlum özel gereksinimli olduğu için doktor evin içinde durmamasını, bahçede vakit geçirmesini tavsiye etti. Oğlum Hulki bahçeyi ve hayvanları çok sevdi. O sevince biz de sevmeye başladık" diye konuştu.
Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babamın verdiği koyunun ırkı güzelmiş, 3'er 3'er kuzu vermeye başladı, biz de bu işi yapmaya heveslendik. Sonrasında eşim kuzu aldı. Oğlum Hulki kuzu istedi, bir kuzu daha aldık. Derken sayıları çoğaldı. Çiftliğimizde şu an 75 anaç koyun, 90'ın üzerinde de kuzu mevcut. Hedefimiz 100 koyun. Devletin verdiği desteklere başvurup sürüyü çoğaltmayı düşünüyoruz."