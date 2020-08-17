Babasının suni teneffüs yaptığı Ali Şan, hayatını kaybetti

Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, ''Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın'' diyerek gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri tarafından Ali Şan’a yapılan ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



