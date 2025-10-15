Babaya 11 yaşındaki kızının gözleri önünde sopalı dayak!

Olay, 12 Ekim'de Elbistan ilçesi kırsal Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. V.K. ile A.D. ve B.D. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmeye başladı. Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı.