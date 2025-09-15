Babaya çocuklarının gözü önünde tokatlı saldırı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren baba, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsünün tokatlı saldırısına uğradı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.
Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.
Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.
Sürücü hakkında gözaltı kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, '' Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.'' ifadelerini kullandı.