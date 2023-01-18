Badal Tüneli hizmete açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlanacağı törenle açılacağı belirtilerek, "Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli ile keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi.