Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı

Bafa’da işletmecilik yapan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya isimli vatandaşlar, THK yangın söndürme uçağının gölün ortasında su alırken ön kısmının batmaya başlaması üzerine bindikleri tekne ile uçakta bulunan personeli kurtarmak için göle açıldılar.