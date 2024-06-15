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Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı

Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su alırken bilinmeyen nedenle kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu’na ait CL-125 tipi yangın söndürme uçağında bulunan personelin kurtarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı - Resim: 1

Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale etmek için Bafa Gölü'nden su alırken bilinmeyen nedenle kırıma uğrayan yangın söndürme uçağında bulunan personelin kurtarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı. 

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Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı - Resim: 2

Bafa’da işletmecilik yapan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya isimli vatandaşlar, THK yangın söndürme uçağının gölün ortasında su alırken ön kısmının batmaya başlaması üzerine bindikleri tekne ile uçakta bulunan personeli kurtarmak için göle açıldılar. 

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Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı - Resim: 3

Uçağın burun kısmının tamamen su altında olduğu, gövdesinin arka bölümü havada dururken, iki pilot ve orman muhafaza memurunun gövdesi üzerinde kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

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Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı - Resim: 4

Balıkçı teknesi ile kurtarma operasyonu başlatan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya, sık sık pilot ve orman muhafaza memurunu tekne almaya çalıştıkları esnada alçalan helikoptere uyarıda bulunarak yükselmesini istediler.

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